Исчезновение фигуры птицы заметила родственница усопшего.
Следственным отделом МВД России по Исилькульскому району возбуждено уголовное дело по факту похищения металлической скульптуры в виде журавля с кладбища районного центра.
Местная жительница сообщила в полицию о хищении фигуры журавля с могилы ее родственника. Сумму ущерба оценили в 15 тысяч рублей.
Полицейские нашли украденную скульптуру в металлокассе. Установить личность подозреваемого помогли записи видеокамер наблюдения: похитителем оказался 52-летний житель района, ранее имевший судимость за имущественные преступления.
Допрошенный подозреваемый объяснил, что преступление совершено им спонтанно, когда он шел сдавать металлический лом и решил пройти коротким путем через кладбище. Однако родственники усопшего утверждали, что ранее тот неоднократно подходил к захоронению, выражая интерес к материалам и стоимости скульптуры.
Расследование продолжается. Максимальное наказание за данное деяние, предусмотренное частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»), достигает 5 лет лишения свободы.