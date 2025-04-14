Омск-Информ
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·Происшествия

Исчезновение фигуры птицы заметила родственница усопшего. 

Следственным отделом МВД России по Исилькульскому району возбуждено уголовное дело по факту похищения металлической скульптуры в виде журавля с кладбища районного центра.

Местная жительница сообщила в полицию о хищении фигуры журавля с могилы ее родственника. Сумму ущерба оценили в 15 тысяч рублей. 

Полицейские нашли украденную скульптуру в металлокассе. Установить личность подозреваемого помогли записи видеокамер наблюдения: похитителем оказался 52-летний житель района, ранее имевший судимость за имущественные преступления.

Допрошенный подозреваемый объяснил, что преступление совершено им спонтанно, когда он шел сдавать металлический лом и решил пройти коротким путем через кладбище. Однако родственники усопшего утверждали, что ранее тот неоднократно подходил к захоронению, выражая интерес к материалам и стоимости скульптуры.

Расследование продолжается. Максимальное наказание за данное деяние, предусмотренное частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»), достигает 5 лет лишения свободы.

·Происшествия

Исчезновение фигуры птицы заметила родственница усопшего. 

Следственным отделом МВД России по Исилькульскому району возбуждено уголовное дело по факту похищения металлической скульптуры в виде журавля с кладбища районного центра.

Местная жительница сообщила в полицию о хищении фигуры журавля с могилы ее родственника. Сумму ущерба оценили в 15 тысяч рублей. 

Полицейские нашли украденную скульптуру в металлокассе. Установить личность подозреваемого помогли записи видеокамер наблюдения: похитителем оказался 52-летний житель района, ранее имевший судимость за имущественные преступления.

Допрошенный подозреваемый объяснил, что преступление совершено им спонтанно, когда он шел сдавать металлический лом и решил пройти коротким путем через кладбище. Однако родственники усопшего утверждали, что ранее тот неоднократно подходил к захоронению, выражая интерес к материалам и стоимости скульптуры.

Расследование продолжается. Максимальное наказание за данное деяние, предусмотренное частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»), достигает 5 лет лишения свободы.