Огонь подошел к оградкам захоронений и крестам погоста.

В МЧС России по Омской области сообщают, что пожары на территории региона все больше угрожают поселениям из-за сухой травы и мусора. Так, за минувшие сутки было потушено 17 возгораний. Несколько таких очагов ликвидировали в Омском, Полтавском районах, площадь распространения огня составила 1000 кв. м. Горение травы и мусора ликвидировано в Ленинском округе Омска. В Красноярском сельском поселении возгорание потушено на площади 4000 кв. м.

Горела сухая трава у кладбища села Ракитинка Омского района, площадь пожарища составила 5000 кв. м. Огонь дошел до оградок и крестов погоста. Пожар ликвидировали восемь сотрудников МЧС России, задействовав две единицы техники. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

Добавим, что с сегодняшнего дня на всей территории Омской области действует особый противопожарный режим, когда запрещено сжигать траву и мусор даже в бочках. За это предусмотрены штрафы: для граждан – до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – до 60 тыс.; для предпринимателей – до 80 тыс.; для юридических лиц – до 800 тыс. рублей.