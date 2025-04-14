Омск-Информ
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·Происшествия

Его потушили и отбуксировали в депо.
Сегодня утром, 14 апреля, в трамвае № 7 в Омске произошло задымление. Это случилось около 11:39 на конечной остановке «Улица Стрельникова».
Дым появился в районе задней тележки вагона 71-608 (гаражный номер 74). Пассажиров в это время в трамвае не было. Водитель обеспечил безопасную дистанцию вагона от других транспортных средств, вызвал пожарных и сам взялся за огнетушитель.
Задымление ликвидировали сотрудники пожарных служб. В происшествии никто не пострадал.
– Трамвайный вагон отбуксировали в депо, – сообщили в департаменте транспорта.
Специалисты выясняют причину задымления и ущерб, который оно нанесло трамваю.
·Происшествия

Его потушили и отбуксировали в депо.
Сегодня утром, 14 апреля, в трамвае № 7 в Омске произошло задымление. Это случилось около 11:39 на конечной остановке «Улица Стрельникова».
Дым появился в районе задней тележки вагона 71-608 (гаражный номер 74). Пассажиров в это время в трамвае не было. Водитель обеспечил безопасную дистанцию вагона от других транспортных средств, вызвал пожарных и сам взялся за огнетушитель.
Задымление ликвидировали сотрудники пожарных служб. В происшествии никто не пострадал.
– Трамвайный вагон отбуксировали в депо, – сообщили в департаменте транспорта.
Специалисты выясняют причину задымления и ущерб, который оно нанесло трамваю.