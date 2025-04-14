Цены в регионе выросли и на другие товары.

В марте по сравнению с февралем цены в Омской области в среднем выросли на 0,7 %. Из продуктов за месяц больше всего подорожали свекла (на 11,6 %), помидоры (на 11 %), картофель (на 10,7 %), виноград (на 9 %), лимоны (на 8,5 %), говядина (на 6,5 %) и мороженая рыба (на 6 %). Подешевели огурцы – на 27,2 %, а также болгарский перец, лук, рис, пшено, копченая колбаса и курица.

Среди непродовольственных товаров стали дороже парфюмерия и косметика (на 2,2 %), медикаменты (на 1,9 %). Подешевели роботы-пылесосы – на 5,9 %.

Также в марте подорожали зарубежные туры: в Турцию – на 24,3 %, в Египет – на 10,5 %. Поездки в страны Закавказья обойдутся теперь на 16,4 % дороже, а в страны Средней Азии – на 11,8 % дороже. Билеты на поезда подорожали на 10–16 %.

По данным Омскстата, за год рост цен в среднем составил 11,5 %.