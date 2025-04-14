Девочка выполняла указания аферистов ночью, пока все спасли.

Мошенники похитили деньги 38-летней жительницы Кировского округа, обманув ее дочь. Семья лишилась 430 тыс. рублей.

Как сообщают полицейские, 13-летней девочке в мессенджере позвонила якобы сотрудница ее школы. Женщина сообщила, что у девочки есть неподтвержденные документами пропуски занятий. Чтобы подтвердить уважительную причину (больничный), школьница по совету лжесотрудницы создала учетную запись на портале «Госуслуги» и продиктовала код, который пришел в сообщении.

Через пару минут девочке позвонил якобы следователь. Он сообщил, что сотрудница школы на самом деле мошенница. И рассказал легенду, что якобы с помощью «Госуслуг» преступница пыталась перевести террористу миллион рублей от имени родителей девочки.

Лжеследователь по видеосвязи предъявил служебное удостоверение и стал запугивать ребенка. Он сказал, что на родителей девочки возбудят уголовное дело, на время следствия их отправят в тюрьму, а девочку с ее сестрой – в детдом.

Чтобы избежать этого, школьница согласилась выполнить все поручения аферистов. Ночью она взяла телефон матери, открыла банковские приложения и перевела деньги мошенникам.

Преступники запретили ребенку рассказывать об этом родителям. О произошедшем мать школьницы узнала, когда сама обнаружила пропажу.