Омск-Информ
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·Образование

Деньги направят на ремонт школ, зарплаты учителей и подготовку детских лагерей.
Правительство Омской области выделило еще 2,7 млрд рублей на сферу образования. Из них около 120 млн рублей направят на ремонт и оснащение учебных заведений, защиту от террористов. Более 167 млн рублей потратят на реализацию национальных проектов.
Дополнительные средства также выделили на зарплаты, содержание учебных заведений, создание образовательных кластеров среднего профессионального образования. Кроме того, на подготовку детских лагерей выделили 76,5 млн рублей.
·Образование

Деньги направят на ремонт школ, зарплаты учителей и подготовку детских лагерей.
Правительство Омской области выделило еще 2,7 млрд рублей на сферу образования. Из них около 120 млн рублей направят на ремонт и оснащение учебных заведений, защиту от террористов. Более 167 млн рублей потратят на реализацию национальных проектов.
Дополнительные средства также выделили на зарплаты, содержание учебных заведений, создание образовательных кластеров среднего профессионального образования. Кроме того, на подготовку детских лагерей выделили 76,5 млн рублей.