После жалобы наведен порядок с водоснабжением и установлены фильтры для очистки воды.

После вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, куда поступила жалоба жителя села Крутая Горка, расположенного в Октябрьском районе Омска, установлено бесперебойное водоснабжение жителей. Кроме того, наказан виновный в несвоевременной ликвидации аварии на трубопроводе.

В декабре 2023 года из-за аномальных холодов разорвало водопроводные сети по всему селу. Один из порывов был устранен с нарушением нормативного срока ликвидации аварийных ситуаций. Ресурсники, МУП «СКБУ», объяснили это отсутствием специализированной техники в технопарке предприятия. За что должностное лицо организации было привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, а жителям Красной Горки был произведен перерасчет платы на сумму 187,2 тыс. рублей.

– Также МУП обязали заключить договор об оказании услуг по аварийному перекрытию сетей водоснабжения со специализированной организацией, – заявила прокурор отдела прокуратуры Омской области Лилия Ганеева. – Для повышения надежности водоснабжения в населенном пункте выполнены работы по ремонту и замене части объектов водоснабжения, что в целом привело к сокращению числа инцидентов на поселковых сетях на 60 %.

В Красной Горке выполнены работы по замене двух скважинных насосов, очистке водозаборного колодца, проведен текущий ремонт на пяти участках сетей водоснабжения и на 10 водозаборных колодцах.

Помимо этого, была установлена локальная станция очистки воды, что позволило обеспечить жителей села Красная Горка качественной питьевой водой.