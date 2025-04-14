Омск-Информ
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·Общество

Он участвовал в спецоперации больше 2 лет.
Сегодня, 14 апреля, жители поселка Новоомского Омского района Омской области простятся с погибшим на СВО односельчанином Александром Игнатьевым. Церемония состоится в 12:00 часов у местного Дома культуры. Похоронят бойца на кладбище поселка. Судя по форме, погибший служил в десантных войсках. 
Как сообщает администрация Новоомского сельского поселения, Александра мобилизовали в 2022 году. Он погиб 6 февраля 2025 года.
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·Общество

Он участвовал в спецоперации больше 2 лет.
Сегодня, 14 апреля, жители поселка Новоомского Омского района Омской области простятся с погибшим на СВО односельчанином Александром Игнатьевым. Церемония состоится в 12:00 часов у местного Дома культуры. Похоронят бойца на кладбище поселка. Судя по форме, погибший служил в десантных войсках. 
Как сообщает администрация Новоомского сельского поселения, Александра мобилизовали в 2022 году. Он погиб 6 февраля 2025 года.
2076