Омск-Информ
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·Происшествия

Произошла авария, в которой пострадал подросток.
Вчера, 13 апреля, около 19:50 на пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова в центре Омска столкнулись две иномарки. По предварительным данным ГИБДД, 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Rav 4, поворачивала налево и не уступила дорогу 36-летнему мужчине на Mazda 3.
В результате столкновения пострадали два человека. Медицинская помощь понадобилась водителю Toyota и 17-летнему пассажиру Mazda.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
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·Происшествия

Произошла авария, в которой пострадал подросток.
Вчера, 13 апреля, около 19:50 на пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова в центре Омска столкнулись две иномарки. По предварительным данным ГИБДД, 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Rav 4, поворачивала налево и не уступила дорогу 36-летнему мужчине на Mazda 3.
В результате столкновения пострадали два человека. Медицинская помощь понадобилась водителю Toyota и 17-летнему пассажиру Mazda.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
1281