Омская команда проиграла по всем статьям.

Защитник «Авангарда» Алексей Соловьев высказался о поражении команды в матче против ярославского «Локомотива» (1:4). Эта встреча стала второй в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина сезона-2024/2025.

– Знали, что эта серия не будет легкой. Все-таки играем с одним из фаворитов. Не было ни у кого сомнений, что эта серия не закончится со счетом 4:0. Знали, что они будут выходить и биться в кровь сегодня, – объяснил защитник.

По словам Соловьева, ярославцы смотрелись лучше благодаря своей силовой игре.

– К сожалению, где-то уступили им, они преобладали в борьбе, вышли воевать сегодня, а мы вышли играть в хоккей. Наверное, в этом большая разница сегодня. Но ничего, хороший опыт, – подытожил хоккеист.

Следующая встреча команд пройдет во вторник, 15 апреля, в Омске. Начало матча на «G-Drive Арене» в 19:30.