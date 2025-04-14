Омск-Информ
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·Происшествия

Рейс Омск – Новый Уренгой столкнулся с техническими неполадками в полете.

По сообщению канала AVIAINCIDENT, утром 12 апреля у пассажирского самолета Superjet 100, выполнявшего рейс ЛЛМ 318 по маршруту Омск – Новый Уренгой, в полете выявили неисправность шасси.

Пилот самолета, принадлежащего авиакомпании «Ямал», доложил о неуборке шасси вскоре после взлета. После доклада о неисправности экипажем было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. 

Чтобы облегчить судно для посадки, самолет еще некоторое время находился в небе, сжигая топливо. После достижения необходимой массы лайнер вернулся в аэропорт Омска.

·Происшествия

Рейс Омск – Новый Уренгой столкнулся с техническими неполадками в полете.

По сообщению канала AVIAINCIDENT, утром 12 апреля у пассажирского самолета Superjet 100, выполнявшего рейс ЛЛМ 318 по маршруту Омск – Новый Уренгой, в полете выявили неисправность шасси.

Пилот самолета, принадлежащего авиакомпании «Ямал», доложил о неуборке шасси вскоре после взлета. После доклада о неисправности экипажем было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. 

Чтобы облегчить судно для посадки, самолет еще некоторое время находился в небе, сжигая топливо. После достижения необходимой массы лайнер вернулся в аэропорт Омска.