Новый сервис поможет наиболее уязвимой категории защититься от мошенников.

В Омске студенты придумали, как защитить детей и пенсионеров от мошенников. Это новый сервис, который предназначен для просвещения в сфере цифровой безопасности и консультаций.

– С помощью новой платформы пользователи узнают, как защитить себя от таких видов цифрового обмана, как фишинг, телефонное и онлайн-мошенничества, – пишут «Известия». – Сервис включает также рекомендации по использованию программ для защиты в интернете (антивирусы, VPN и др.).

Представлены схемы, методы и категории обмана. Отличается новый сервис от аналогов наличием обратной связи, потому что предусмотрены консультационная поддержка через онлайн-чат в реальном времени. Тем временем в прокуратуре Омской области уточнили, что с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 1310 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб превысил 390 млн рублей.