Омск-Информ
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·Общество

Новая мера поддержки стартует в Омской области с 2026 года.

С 2026 года для семей с детьми вводится новая семейная выплата – это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала о новой мере соцподдержки.

– Это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физлиц, которая станет доступна родителям двух и более детей со среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточного минимума на человека, – пояснила Варнавская «КП в Омске».

Выплата будет предоставляться по итогам декларационной компании 2025 года, сейчас идет подготовка соответствующих нормативно-правовых актов.

·Общество

Новая мера поддержки стартует в Омской области с 2026 года.

С 2026 года для семей с детьми вводится новая семейная выплата – это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала о новой мере соцподдержки.

– Это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физлиц, которая станет доступна родителям двух и более детей со среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточного минимума на человека, – пояснила Варнавская «КП в Омске».

Выплата будет предоставляться по итогам декларационной компании 2025 года, сейчас идет подготовка соответствующих нормативно-правовых актов.