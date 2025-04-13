Омск-Информ
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·Общество

Двойная трагедия случилась в Знаменском районе. 

Сегодня, 13 апреля, в Знаменском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО Александром Точиловым. Об этом рассказали в аккаунте администрации муниципального района.

– Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего. Александр навсегда останется в памяти земляков как истинный патриот нашей Родины. Пусть добрая светлая память о нем сохранится на долгие годы, – отметили в администрации.

Попрощались с земляком у мемориала – памятника воинам Великой Отечественной войны. 

Добавим, что 6 апреля 2023 года похоронен житель поселка Усть-Шиш Знаменского района, отец Александра Точилова, тоже погибший на СВО. 

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·Общество

Двойная трагедия случилась в Знаменском районе. 

Сегодня, 13 апреля, в Знаменском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО Александром Точиловым. Об этом рассказали в аккаунте администрации муниципального района.

– Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего. Александр навсегда останется в памяти земляков как истинный патриот нашей Родины. Пусть добрая светлая память о нем сохранится на долгие годы, – отметили в администрации.

Попрощались с земляком у мемориала – памятника воинам Великой Отечественной войны. 

Добавим, что 6 апреля 2023 года похоронен житель поселка Усть-Шиш Знаменского района, отец Александра Точилова, тоже погибший на СВО. 

2185