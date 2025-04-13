Омск-Информ
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·Происшествия

Более 140 аккаунтов пользователей уже заблокированы.  

Как сообщает омская Госавтоинспекция, на улицах города произошло четыре ДТП с участием электросамокатчиков. Из-за омичей, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, получили травмы пешеходы.

– Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно фиксируют нарушения правил использования СИМ, в основном это передвижение двух человек на одном электросамокате либо их использование несовершеннолетним, – уточнили в Госавтоинспекции.

Виновные будут привлечены к административной ответственности, к тому же меры воздействия могут применять и кикшеринговые компании. На сегодняшний день более 140 аккаунтов пользователей уже заблокированы.

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·Происшествия

Более 140 аккаунтов пользователей уже заблокированы.  

Как сообщает омская Госавтоинспекция, на улицах города произошло четыре ДТП с участием электросамокатчиков. Из-за омичей, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, получили травмы пешеходы.

– Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно фиксируют нарушения правил использования СИМ, в основном это передвижение двух человек на одном электросамокате либо их использование несовершеннолетним, – уточнили в Госавтоинспекции.

Виновные будут привлечены к административной ответственности, к тому же меры воздействия могут применять и кикшеринговые компании. На сегодняшний день более 140 аккаунтов пользователей уже заблокированы.

1048