Российско-бразильский экипаж планирует преодолеть 45 тыс. километров за 9 месяцев.

Вчера, 12 апреля, от берегов Бразилии стартовала кругосветная экспедиция «Братство-2025» под флагом БРИКС и при участии Русского географического общества. Состав ее многонационален, однако есть два лидера – бразильский яхтсмен Алейшо Белов и российский капитан, омич Сергей Щербаков. У омского яхтсмена эта кругосветка третья, у Белова – шестая.

Впереди у яхты под названием Fraternidade, что в переводе означает «братство», 24 тысячи морских миль – это 45 тысяч километров. Маршрут пройдет через два океана – Атлантический и Тихий, крайние точки Северного (мыс Челюскин) и Южного полушарий (мыс Горн), а также через Азорские острова, Исландию, Шпицберген и Мурманск.

По словам российского капитана Сергея Щербакова, в ходе экспедиции состав экипажа будет меняться. Помимо него, в путешествии примут участие еще несколько российских, в том числе омских, яхтсменов. Планируется, что участники кругосветки станут проводить научные исследования и снимать документальный фильм.

Возвращение запланировано в феврале 2026 года.