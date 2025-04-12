Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Воды региона содержат повышенные концентрации вредных веществ.
Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили о результатах анализа загрязнения поверхностных вод Омской области в марте. Пробы воды были отобраны на 12 водных объектах региона.
В отчете за март отмечены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) ряда веществ, включая магний, сульфаты, суммарные ионы, органические соединения, азот аммонийный и нитратный, фосфаты, железо, медь, ртуть, алюминий, марганец, фенолы. Также было обнаружено пониженное содержание растворенного в воде кислорода.
Ранее Обь-Иртышское УГМС фиксировало случаи высокого и экстремально высокого загрязнения водоемов.
1835
·Общество

Воды региона содержат повышенные концентрации вредных веществ.
Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили о результатах анализа загрязнения поверхностных вод Омской области в марте. Пробы воды были отобраны на 12 водных объектах региона.
В отчете за март отмечены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) ряда веществ, включая магний, сульфаты, суммарные ионы, органические соединения, азот аммонийный и нитратный, фосфаты, железо, медь, ртуть, алюминий, марганец, фенолы. Также было обнаружено пониженное содержание растворенного в воде кислорода.
Ранее Обь-Иртышское УГМС фиксировало случаи высокого и экстремально высокого загрязнения водоемов.
1835