Обувь он покупал за 34 тысячи.

Омич купил у ИП Мардель А.И. мокасины Barret Clio за 34 420 рублей. Во время носки он заметил недостатки товара и обратился к предпринимателю, чтобы вернуть деньги. Претензию мужчины предприниматель проигнорировал.

Тогда омич обратится в экспертную организацию для проведения технологической экспертизы товара, которая подтвердила дефекты производственного характера, влияющие на эксплуатационные свойства обуви. После этого мужчина пошел в Роспотребнадзор, чтобы ему помогли составить иск в суд.

Суд удовлетворил иск. Предпринимателя обязали вернуть омичу 34 420 рублей, которые он заплатил за мокасины, 2 000 рублей – за экспертизу и 5 000 рублей компенсации морального вреда. Еще на 19 710 рублей предпринимателя оштрафовали за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.

Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу. Предприниматель может его обжаловать.