Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В четырехэтажке произошла утечка, которую никто не устраняет.
Жильцы дома № 83 на улице Челюскинцев в Омске пожаловались в соцсетях на отключение газа. По словам горожан, его нет уже 2-е суток.
– В основном население дома – пожилые люди. У некоторых нет даже электрочайников. Бабушки, живущие на свою пенсию, не могут заказывать себе доставку еды. Одна женщина просила стакан кипятка по подъезду! – отмечает автор поста.
По его словам, в доме произошла утечка газа. «Омскоблгаз» ссылается на то, что им не обеспечили доступ. Однако, по словам омича, никто к ним в квартиры не приходил.
1532
·Общество

В четырехэтажке произошла утечка, которую никто не устраняет.
Жильцы дома № 83 на улице Челюскинцев в Омске пожаловались в соцсетях на отключение газа. По словам горожан, его нет уже 2-е суток.
– В основном население дома – пожилые люди. У некоторых нет даже электрочайников. Бабушки, живущие на свою пенсию, не могут заказывать себе доставку еды. Одна женщина просила стакан кипятка по подъезду! – отмечает автор поста.
По его словам, в доме произошла утечка газа. «Омскоблгаз» ссылается на то, что им не обеспечили доступ. Однако, по словам омича, никто к ним в квартиры не приходил.
1532