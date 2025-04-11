Омск-Информ
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·Общество

Из-за нехватки медиков омича отправили проходить медкомиссию в другое учреждение.
Житель Омска пожаловался в соцсетях на отсутствие врачей в поликлинике на улице Лизы Чайкиной. По словам мужчины, он хотел пройти медкомиссию, но не смог этого сделать.
– Нет врачей, говорят. Кто-то умер, кто-то на пенсии. Иду искать, где есть врачи, – отметил омич.
В министерстве здравоохранения Омской области запросили данные омича, чтобы разобраться в ситуации.
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·Общество

Из-за нехватки медиков омича отправили проходить медкомиссию в другое учреждение.
Житель Омска пожаловался в соцсетях на отсутствие врачей в поликлинике на улице Лизы Чайкиной. По словам мужчины, он хотел пройти медкомиссию, но не смог этого сделать.
– Нет врачей, говорят. Кто-то умер, кто-то на пенсии. Иду искать, где есть врачи, – отметил омич.
В министерстве здравоохранения Омской области запросили данные омича, чтобы разобраться в ситуации.
4452