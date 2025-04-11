Омичи начали чаще обращаться за онлайн-консультациями к врачам.

Медицинская компания «СберЗдоровье» выяснила, насколько омичи заботятся о своем сердце. Сердечно-сосудистые заболевания широко распространены в России и составляют 47 % среди причин смерти взрослого населения.

Опрос показал, что произошел рост спроса на онлайн-консультации у врачей кардиологического профиля. В 2024 году в рамках сервиса их число выросло на 32,2 %, чем годом ранее.

По данным «СберЗдоровья», в 2023 и 2024 годах к кардиологам ходили люди разного возраста. На долю пациентов в возрасте 60+ пришлось 34,03 % консультаций, в возрасте 45–60 лет – 23,37 %, в возрасте 35–44 лет – 10,55 %, в возрасте до 17 лет – 20,25 %. При этом доля спроса среди взрослых мужчин и женщин в среднем составила 40,16 и 59,84 % соответственно.

Исследования показывают, что мужчины больше подвержены контролируемым факторам риска. Они чаще неправильно питаются, поэтому в 30–39 лет имеют повышенный уровень холестерина. У женщин такая ситуация возникает примерно в 60 лет. Также обычно мужчины меньше осведомлены о состоянии своего здоровья, не занимаются профилактикой и лечением заболеваний.

– Факторы риска сердечно-сосудистых осложнений, такие как повышенное артериальное давление и высокий уровень «плохого» холестерина, зачастую не вызывают симптомов, но могут внезапно приводить к осложнениям, например к инсульту или инфаркту, – рассказала врач-кардиолог, терапевт «СберЗдоровья» Роксана Портнова. – Болезни сердца молодеют, поэтому для своевременного выявления каких-либо отклонений важно регулярно контролировать артериальное давление начиная с 18 лет. Измерение рекомендуется проводить минимум 1 раз в три года. При показаниях 130–139 мм рт. ст. на 85–89 мм рт. ст. и выше следует обратиться на консультацию к кардиологу. Это поможет своевременно выявить возможные отклонения и предотвратить развитие гипертонии, а также ее осложнений.

По словам врача, нужно регулярно делать ЭКГ или УЗИ сердца и сдавать кровь на определение уровня холестерина и глюкозы. С 18 до 40 лет это нужно делать один раз в три года, если при предыдущих обследованиях все показатели были в норме. А после 40 лет сдавать такие анализы нужно каждый год. Также с 40 лет каждые два года стоит делать УЗИ артерий шеи. Это позволит вовремя обнаружить возможное появление холестериновых отложений в сосудах.

– Для того чтобы избежать трагедии, важно контролировать факторы риска, – говорит эксперт. – Так, для предупреждения развития сердечно-сосудистых патологий рекомендуется отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Также необходимо сбалансировано питаться, следить за весом и регулярно уделять внимание физической активности – не менее 150 минут умеренной нагрузки или 75 минут интенсивных тренировок в неделю при отсутствии противопоказаний. Вместе с этим важно найти для себя способы, которые помогают справляться со стрессом, потому что эмоциональное напряжение отрицательно сказывается на общем состоянии организма, в том числе на работе сердца и сосудов. Это могут быть, например, прогулки на свежем воздухе или хобби. Если не получается справиться со стрессом самостоятельно, рекомендовано обратиться за помощью к психологу.

Роксана Портнова объяснила, что согласно исследованиям все эти принципы позволят предотвратить до 80 % заболеваний сердца. А тем, кто уже столкнулся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно строго следовать рекомендациям лечащего врача и следить за своим артериальным давлением.

Сейчас есть технологии, которые позволяют врачу наблюдать за пациентом и проводить диагностику дистанционно. Например, с помощью «умных» тонометров пациент может быть под онлайн-наблюдением врача.

Устройство автоматически передает показатели давления и пульса в мобильное приложение. Если происходит отклонение от нормы, врач сам связывается с пациентом, чтобы принять меры.

По данным Минздрава РФ, программы дистанционного мониторинга, в которых используют такой гаджет, позволяют сократить количество госпитализаций и вызовов скорой на 70 %. Также удается снизить смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30 %, а у 76 % наблюдаемых – нормализовать состояние здоровья за 1–3 месяца.

При жалобах на боли в груди или учащенное сердцебиение можно использовать «умный» электронный стетоскоп. Этот прибор позволяет в домашних условиях сделать аудиозапись дыхания и сердечных тонов, ее потом можно отправить врачу в мобильном приложении во время онлайн-консультации. Врач сможет определить, есть ли отклонения в работе сердца и легких без личного осмотра.