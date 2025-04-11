Под топор пойдут тополя, вязы, клены, яблони и ивы.

На сайте госзакупок подведены итоги аукциона по комплексному благоустройству территории в Советском округе Омска, в границах улиц Энергетиков и Химиков. Победителем конкурса признано ООО «Фаворит», предложившее выполнить работы за 34,1 млн рублей, что значительно ниже первоначальной суммы контракта в 45 млн рублей.

В рамках проекта предполагается обустройство пешеходной дорожки из цветной плитки площадью около 5000 кв. м, установка 16 скамеек типа «Лонг», монтаж системы освещения и видеонаблюдения. Также планируются работы по озеленению: вырубка нескольких сотен старых деревьев, включая тополя, вязы, клены, яблони и ивы, взамен которых высадят 70 лип и 70 серебристых тополей.

Работы должны быть выполнены до 1 августа. ООО «Фаворит», владельцем которого является Артур Заргарян, имеет опыт выполнения аналогичных проектов, в том числе обустройства детской научной площадки в парке имени 30-летия ВЛКСМ в прошлом году.