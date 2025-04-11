Глава предприятия попытался вывезти 11 кубометров древесины через Исилькуль.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение против главы одной коммерческой организации. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов»).

По версии следствия, в феврале 2025 года, чтобы скрыть вывоз пиломатериалов из сосны за границу, обвиняемый создал фиктивные документы, в которых умышленно указал неверную информацию о транспортировке иного товара – профильного погонажа.

Далее обвиняемый переправил более 11 кубометров древесины через пограничный пункт «Исилькуль», который не предназначен для таких международных перевозок. Противоправные действия лица были пресечены сотрудниками таможни.

Уголовное дело направлено в Исилькульский городской суд Омской области для рассмотрения по существу.