Школы Омска и области проверят знания учеников 4–8-х и 10-х классов.

С 11 апреля по 16 мая школьники 4–8-х и 10-х классов примут участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР). В этом году тестирование охватит более 100 тысяч учащихся из 682 образовательных учреждений Омска и сельской местности.

Каждая школа самостоятельно определяет даты проведения ВПР, давая возможность адаптировать процесс под особенности учебного плана.

Ученики 4-х классов выполнят задания по русскому языку и математике, а также выберут дополнительный предмет из списка: окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык (английский, немецкий, французский).

Для 5–8-х классов обязательными предметами останутся русский язык и математика, плюс два других предмета, выбранных случайно: один из гуманитарных наук, другой – из естественных.

Старшеклассники 10-го класса сдадут ВПР по русскому языку и математике, а также двум предметам из следующего перечня: история, обществознание, география, физика, химия, литература, иностранный язык.

Проведение ВПР помогает оценить уровень знаний школьников и выявить пробелы в образовательном процессе.