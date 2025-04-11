Администрация Омска поделилась статистикой за 6 лет.

Заместитель мэра, директор департамента городской экономической политики администрации Омска Елена Дячук рассказала о том, что за прошедшие шесть лет в Омске построили 11 детских садов, две школы, отремонтировали 101 дорогу, возвели две новые и модернизировали еще три, приобрели 240 единиц общественного транспорта, переселили 2938 человек из аварийного жилья, выполнили рекультивацию четырех свалок, благоустроили 112 общественных и 227 дворовых территорий, а также отремонтировали 12 школ искусств.

Планируется возобновить строительство детского сада на 310 мест на улице Завертяева, а также начать капитальный ремонт детского сада № 87. Кроме того, продолжится капитальный ремонт в 15 школах.

В этом году также запланирован ремонт тепловых коммуникаций. Обещают отремонтировать 11 объектов на сумму около 500 миллионов рублей. Эти работы касаются сетей, находящихся в муниципальной собственности и обслуживаемых АО «Тепловая компания».

– Мы ждем поступления средств из федерального и регионального бюджетов, чтобы незамедлительно приступить к выполнению работ, – поделилась Дячук.

Проект «Экологическое благополучие» предусматривает компенсацию затрат собственников на перевод частных домов с печного отопления на газовое. В будущем в этот проект могут включить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.