Первый этап реконструкции улицы Шаронова был завершен в 2023 году, а второй этап еще не начался.

В Омске возникли проблемы с продолжением реконструкции двухкилометрового участка дороги по улице Шаронова, от Крупской до Перелета. Объект располагается на Левобережье за «G-Drive Ареной».

Изначально все работы планировалось завершить к 2026 году, однако реализация второго этапа проекта оказалась сопряжена с отсутствием финансирования.

– Из-за отсутствия финансирования средств инфраструктурного бюджетного кредита данный объект не включен в адресную инвестиционную программу города Омска на 2025 год, – заявили порталу «Город 55» в департаменте строительства мэрии.

Сейчас рассматриваются перспективы продолжения реконструкции дороги, акцент сделан на поиске финансирования для расширения проезжей части до четырех полос. В текущий момент на данном участке дороги действует только одна полоса движения в каждом направлении.

Проект реконструкции улицы Шаронова был разработан компанией «Брусника». В 2023 году, когда он получил одобрение госэкспертизы, стоимость работ оценивалась в 625 млн рублей. Первый этап, включавший прокладку ливневого коллектора, завершился в ноябре 2023 года силами компании «Арт Ремстрой». Работы обошлись бюджету в 92,5 млн рублей. В процессе прокладки канализации было вырублено 152 дерева и уничтожено 265 кв. м зеленых насаждений.