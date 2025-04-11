Омск-Информ
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·Происшествия

Конфликт между одноклассниками вспыхнул из-за девушки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку случившегося в Омске инцидента, когда школьник избил своего одноклассника из-за оскорблений. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Омские следователи уже начали проверку по этому факту. Руководителю регионального управления СК РФ Евгению Осадчуку поручено представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах инцидента.

·Происшествия

Конфликт между одноклассниками вспыхнул из-за девушки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку случившегося в Омске инцидента, когда школьник избил своего одноклассника из-за оскорблений. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Омские следователи уже начали проверку по этому факту. Руководителю регионального управления СК РФ Евгению Осадчуку поручено представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах инцидента.