Омск-Информ
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·Происшествия

Увлекательная поездка чуть не привела к трагедии.

Камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе одного из домов Омска, зафиксировали опасную ситуацию с участием детей на самокатах. Видео опубликовал телеграм-канал «Короче, Омск».

Первый ребенок успел пересечь дорогу на высокой скорости, а вот вторая участница инцидента – девочка – оказалась в опасной близости к автомобилю, который начал движение, не заметив ее приближения. Столкновения чудом удалось избежать.

Ранее сообщалось о подростках на электросамокатах, сбивших детей в центре города. Первый инцидент произошел на набережной Тухачевского, второй – на улице Сазонова. Пострадавшим понадобилась помощь врачей.

·Происшествия

Увлекательная поездка чуть не привела к трагедии.

Камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе одного из домов Омска, зафиксировали опасную ситуацию с участием детей на самокатах. Видео опубликовал телеграм-канал «Короче, Омск».

Первый ребенок успел пересечь дорогу на высокой скорости, а вот вторая участница инцидента – девочка – оказалась в опасной близости к автомобилю, который начал движение, не заметив ее приближения. Столкновения чудом удалось избежать.

Ранее сообщалось о подростках на электросамокатах, сбивших детей в центре города. Первый инцидент произошел на набережной Тухачевского, второй – на улице Сазонова. Пострадавшим понадобилась помощь врачей.