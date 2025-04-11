Деревню Бергамак Муромцевского района спасали всем миром.

В МЧС России по Омской области сообщают, что в селе Бергамак Муромцевского района горела трава на площади 1500 «квадратов». Ее тушили четыре человека , была задействована одна пожарная машина.

– К тушению привлекалась добровольная пожарная команда, – сообщили в ведомстве.

Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. Со слов очевидцев и жителей деревни, в Бергамаке проводились ремонтные работы на телевышке.

– По предварительным данным, трава вспыхнула из-за неосторожности одного из рабочих, бросившего окурок. Сильный ветер сделал свое дело, и огонь начал стремительно распространяться, угрожая перекинуться на жилые улицы. Благодаря оперативному вмешательству экстренных служб и самоотверженности наших односельчан, беда была предотвращена, – пишут в соцсетях.

Выражают односельчане благодарность Павлу Чопозову, который мгновенно мобилизовал технику и людей для борьбы с огнем.

– Его решительность сыграла ключевую роль в спасении нашего села, – отметил автор поста.

В пожароопасный сезон любое необдуманное действие может привести к трагедии. К такой, как 6 мая 2022 года в Называевске, когда огонь уничтожил 97 частных и многоквартирных жилых домов.