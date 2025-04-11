Горожан приглашают задать волнующие вопросы 16 апреля. Но можно и раньше.

Омичи смогут задать свои вопросы мэру Сергею Шелесту в ходе прямой линии. Мероприятие анонсировано на среду, 16 апреля, с 16:00 до 17:00. Омичи смогут позвонить по номеру (3812) 66-77-21 и напрямую поговорить с главой города.

Последний раз мэр проводил прямую линию 21 января. Омичи смогли спросить Шелеста про состояние дорог, ремонт школ и детсадов, благоустройство территорий, запись детей в школы.

В мэрии уточнили, что у горожан есть возможность заранее подготовить свои вопросы. Для этого можно воспользоваться несколькими способами: обратиться по телефону (3812) 66-77-21 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (кроме перерыва с 13:00 до 14:00), оставить сообщение на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или отправить письмо на электронную почту press-club-omsk@mail.ru.