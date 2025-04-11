Веломарафоны заставят водителей искать объездные пути.
Министр транспорта Омской области Андрей Хафизов подписал распоряжение №113-р о временном закрытии движения по дороге межмуниципального значения «Подъезд к рабочему поселку Крутая Горка». Ограничения вводятся в связи с проведением соревнований по велосипедному спорту.
Дорогу будут перекрывать девять раз в период с апреля по июнь:
- 20 апреля с 10:00 до 15:00;
- 27 апреля с 10:00 до 17:00;
- 1 мая с 09:00 до 16:00;
- 13 мая с 10:00 до 15:00;
- 14 мая с 10:00 до 15:00;
- 15 мая с 10:00 до 15:00;
- 16 мая с 10:00 до 15:00;
- 17 июня с 10:00 до 18:00;
- 18 июня с 10:00 до 18:00.
Во время закрытия дороги водители смогут воспользоваться объездными путями по трассам Омск – Красноярка и Омск – Красноярка – Классино. Ориентироваться помогут временные дорожные знаки и информационные щиты, установленные сотрудниками КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области».