До 30 мая принимаются заявления на прием в школу детей по прописке.

В Омске продолжается кампания по зачислению детей в 1-й класс. В школы города планируют принять 12 447 первоклассников. Уже известно, что родители подали заявление на 6482 дошколят.

Подать заявление можно как лично при обращении в образовательное учреждение, так и в электронном виде на портале «Госуслуги». Есть очередность: сначала принимают заявления у первоклассников по прописке – до 30 мая, потом, с 7 июля, всех остальных. В департаменте образования пояснили, что очередь формируется одинаково, вне зависимости от того, как было подано заявление.

Ранее заместитель директора департамента образования Лариса Жукова рассказывала, что в этом году дошколят почти на тысячу меньше, чем в 2024-м.

– Количество первоклашек снижается каждый год, в течение трех последующих лет их численность снизится до 9 тысяч, – сказала Жукова.

Добавим, что комплектации классов в муниципальных образовательных учреждениях Омска разные. Больше всего – десять – откроется в школе № 96 в микрорайоне Амур-2.