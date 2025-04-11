Омск-Информ
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·Происшествия

Причина пожара устанавливается специалистами.

Вчера, 10 апреля, в селе Богословка Омского района произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 12:14 загорелась трава.

На место происшествия выезжали 12 спасателей на 3 машинах. Они ликвидировали открытое горение в 14:20. Судя по снимкам с места происшествия, пламя было достаточно мощным.

Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Его причину устанавливают дознаватели МЧС России.

·Происшествия

Причина пожара устанавливается специалистами.

Вчера, 10 апреля, в селе Богословка Омского района произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 12:14 загорелась трава.

На место происшествия выезжали 12 спасателей на 3 машинах. Они ликвидировали открытое горение в 14:20. Судя по снимкам с места происшествия, пламя было достаточно мощным.

Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Его причину устанавливают дознаватели МЧС России.