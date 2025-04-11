Семь мертвых бобров в машине омичей заметил сотрудник, отвечающий за охрану природы.

В Знаменском районе было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на бобров. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, либо причинившая особо крупный ущерб).

Сообщение о задержании охотников неподалеку от села Качуково Знаменского района поступило в правоохранительные органы от инспектора по охране фауны. В остановленном автомобиле марки УАЗ находились два жителя данного региона. Представитель министерства природных ресурсов обнаружил в салоне автомобиля семь тушек бобров, охота на которых в настоящий момент запрещена.

Прибывшая на место происшествия следственная группа установила, что у задержанных имелись два охотничьих ружья, не зарегистрированных должным образом. Эти ружья были изъяты сотрудниками полиции, в настоящее время ведется проверка обстоятельств их незаконного приобретения и хранения местными жителями.

Согласно предварительным данным, подозреваемые прибыли к реке Ушайра ночью с целью незаконной охоты. Для добычи животных они использовали лодку, спускаясь по водному маршруту. Нанесенный ущерб природе региона оценили в 42 тысячи рублей.