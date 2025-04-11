Сегодня начнется седьмое кубковое противостояние команд в истории.

Сегодня, 11 апреля, «Авангард» встретится с «Локомотивом» в первом матче серии плей-офф. Эти команды играли друг с другом 95 раз. «Ястребы» выиграли 39 матчей, а «железнодорожники» – 46. Соотношение забитых шайб – 237:216 в пользу «Локомотива».

В регулярном чемпионате-2024/25 оба матча остались за «Локомотивом»: 3:2 в Ярославле и 5:3 в Омске. Это будет седьмая встреча команд в плей-офф. «Авангард» играет с «Локомотивом» второй год подряд. В прошлом сезоне клубы встречались на стадии второго раунда. Тогда победу одержала команда Никитина. Таким образом омичи попробуют взять реванш за прошлогоднее поражение.

Матч начнется в 22:00 по омскому времени.