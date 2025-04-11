Уровень воды в реках Омской области начал спадать, число пострадавших от большой воды домов сокращается.

Омские спасатели дали свежую статистику по паводковой ситуации в регионе. За последние сутки в Омской области наблюдается некоторое улучшение обстановки, хотя в ряде районов она остается сложной. В частности, в некоторых населенных пунктах зафиксировано снижение числа подтоплений.

Так, в Оконешниковском районе, в селе Маяк, количество подтопленных приусадебных участков сократилось с 51 до 22. В Одесском районе, в поселке Одесское, подтоплены 4 жилых дома (где проживает 11 человек, включая 7 детей) и 4 участка, тогда как накануне было 6 домов (18 человек, из них 8 детей) и 6 участков.

Ситуация в Черлакском районе осталась неизменной: здесь подтоплено одно жилое здание (в нем живут 6 человек, среди которых 4 ребенка) и один участок. В пункте временного размещения продолжают находиться 6 человек.

В Седельниковском районе, в селе Кейзес, число подтопленных участков снизилось с трех до одного. Мост через реку Уй по-прежнему затоплен.

В Таврическом районе и в СНТ «Дружба» в Омске количество подтоплений осталось на прежнем уровне.

Число задействованных спасательных сил и техники несколько сократилось: теперь в ликвидации последствий участвуют 81 человек и 22 единицы техники (накануне было 87 человек и 21 единица техники).

Продовольственное и медицинское обслуживание, а также жизнедеятельность пострадавших населенных пунктов продолжается в полном объеме.