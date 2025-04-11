В минприроды подводят итоги акции «Второй заезд».

В Омской области в течение недели на территории шести автозаправок работали специальные пункты приема шин. В результате омичи сдали на переработку более 100 тонн покрышек.

Акция «Второй заезд» проводится в Омске уже в третий раз. Инициатором выступает министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

– Благодаря вашей активности и ответственному отношению к окружающей среде мы предотвратили появление несанкционированных свалок в нашем городе. Тем самым каждый из вас внес свой вклад в сохранение чистоты Омска! Особенно хочу отметить эффективность проведения акции – это доказывает нам, что такие мероприятия важны, – отметила глава минприроды Татьяна Хавронина.

Планируется и далее проводить подобные акции в период сезонной смены резины.

Добавим, что ПАО «Татнефть» продолжает прием шин от населения на безвозмездной основе по адресу: Красноярский тракт, 115, корп. 4.