Омск вошел в топ-15 регионов по спросу на представителей этой профессии.

Платформа hh.ru зафиксировала значительный рост числа вакансий для водителей такси: за прошедший год было опубликовано свыше 21,2 тысячи предложений, что на 58 % превышает аналогичные данные за весь 2023 год. Потребность в таксистах возрастает благодаря активному развитию логистики, сферы услуг и розничной торговли.

Омская область вошла в топ-15 регионов с наибольшим количеством вакансий для таксистов. Здесь было размещено около 300 вакансий (или 1 % от общего числа), при этом спрос на водителей увеличился на 44 % за год.

Средняя зарплата таксистов по стране увеличилась на 39 %, достигнув показателя 148,4 тыс. рублей. В Омской области предложение еще выше – 164,3 тыс. рублей, с приростом на 83 % за год. Такая зарплата соотносима с ежемесячными выплатами вахтовиков.

Гибкий график становится все более популярным: за год свыше 9 тысяч вакансий включали такое условие, увеличившись на 51 %. Для водителей такси также доступна вахтовая работа: за год было опубликовано более 1000 вакансий.

В Омской области на одну вакансию приходится в среднем 6,7 резюме, что соответствует средним показателям для рынка труда (4,0–7,9 резюме на вакансию) и свидетельствует об умеренной конкуренции среди кандидатов на работу водителем такси.