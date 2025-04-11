Надежда Китриш посвятила юридической службе более 50 лет.

Нижнеомский районный суд сообщает, что в четверг, 10 апреля, на 77-м году жизни скончалась судья в отставке Надежда Китриш. Она была известна и уважаема в юридической среде Омской области.

Надежда Китриш родилась 7 июля 1948 года в Павлоградском районе в простой рабочей семье. Ее карьера в правовой сфере началась в 1971 году, когда она работала секретарем судебного заседания в местном суде. Позже она руководила отделом виз и паспортов, а иногда исполняла обязанности судьи, будучи в запасе. Судьей начала работать после окончания юридического факультета. В 1991 году ее направили работать в Нижнеомский районный суд, где она осуществляла правосудие на протяжении 22 лет, десять из которых на посту председателя суда.

После ухода на пенсию в 2010 году Надежда Китриш осталась в профессии, продолжив работу над сложным делом о мошенничестве в течение двух лет. После этого она окончательно завершила карьеру и переехала в Омск, где прожила до конца жизни.

Информация о дате и месте прощания с Надеждой Китриш пока не разглашается.