Жители жалуются на разруху.
Жители улицы Иркутской в центре Омска обратились к администрации города и в прокуратуру с жалобой на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия после завершения ремонтных работ на тепловых сетях. Пост с жалобой на дорогу появился в паблике «Омск Live».
– В связи с ремонтными работами улица Иркутская была закрыта для движения транспорта и для пешеходов. Ремонтные работы с привлечением спецтехники, разрушающей асфальтное покрытие, были закончены в конце октября, на 1.11.2024 было назначено асфальтирование дороги, которое не проведено до сих пор, – прокомментировал автор поста.
Причиной задержки местный житель называет припаркованные автомобили, принадлежащие сотрудникам кол-центра банка, посетителям детской поликлиники № 8 и психиатрического диспансера.
Омичи требуют разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. Они также интересуются, каким образом были приняты и оплачены работы, если дорожное покрытие и газоны остались в ненадлежащем виде.
Как пояснили в администрации города, АО «Омск РТС» после ремонта тепловых сетей восстановило нарушенное благоустройство в зимнем варианте - без асфальтирования. С наступлением теплой погоды необходимые работы на улице Иркутской будут проведены.