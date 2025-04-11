Синоптики дают неблагоприятный прогноз погоды.

Отопление в Омске не будут отключать еще неделю, несмотря на то что на улице аномально жарко для весеннего месяца в Сибири. В администрации города объясняют это ожиданием похолодания. Как сообщают «Вести Омск» со ссылкой на мэрию, вопрос этот будут обсуждать на штабе по отоплению через неделю.

Обычно подачу тепла прекращают при средней температуре +8 градусов, которая держится в течение пяти дней.

Напомним, что в 2024 году отопительный сезон в Омске завершился 8 мая.