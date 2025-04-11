Он посчитал оскорбительными ряд высказываний в отношении себя, но судьи отказали по обоим искам.

Куйбышевским районным судом Омска были вынесены решения по двум искам Сергея Сусликова о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

Один из исков был к учредителю группы компаний «РУСКОМ» Темури Латария, второй – к депутату областного Заксобрания Светлане Энверовой. Сусликов посчитал ряд высказываний в данных ими интервью оскорбительным для себя, недостоверными и порочащими его деловую репутацию.

Суд не согласился с заявленными исковыми требованиями и отказал Сусликову в полном объеме по обоим искам.