В целом по стране замечено снижение стоимости аренды жилья в городах-миллионниках.

Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках снизилась на 7,5 %, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Яндекс. Аренда».

– По мнению экспертов, снижение цен связано с существенным ростом предложения на рынке, – отметили эксперты. – Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2 %, в сравнении с концом 2024 года – на 28 %

Средняя стоимость аренды квартир в городах-миллионниках в марте 2025 года составила 34 тысячи рублей. По сравнению с февралем показатель снизился на 2,3 %, за квартал – на 7,5 %.

Больше всего подешевела аренда в Волгограде – на 18,2 %, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге – на 12,1 %, Челябинске – на 11 %, в Москве – на 10,2 %.

В Омске стоимость долгосрочной аренды в течение квартала снизилась на 5 %.