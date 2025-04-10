Омск-Информ
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·Общество

Три реки вышли из берегов, а уровень воды останется высоким.

В Росгидрометцентре выпустили список регионов России, где на водных объектах возникли опасные и неблагоприятные гидрологические явления. Среди них оказалась и Омская область.

На данный момент уровень воды на трёх водных объектах Омской области — реке Шиш в районе села Васисс, реке Уй у села Ельничное и Иртыше у города Тара — превысил норму, выйдя на пойменные земли. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток вода продолжит оставаться на высоком уровне, угрожая дальнейшим подтоплением прибрежных территорий.

·Общество

Три реки вышли из берегов, а уровень воды останется высоким.

В Росгидрометцентре выпустили список регионов России, где на водных объектах возникли опасные и неблагоприятные гидрологические явления. Среди них оказалась и Омская область.

На данный момент уровень воды на трёх водных объектах Омской области — реке Шиш в районе села Васисс, реке Уй у села Ельничное и Иртыше у города Тара — превысил норму, выйдя на пойменные земли. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток вода продолжит оставаться на высоком уровне, угрожая дальнейшим подтоплением прибрежных территорий.