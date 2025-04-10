Экс-тренер «ястребов» оценил грядущую серию плей-офф.
Бывший тренер «Авангарда» Антон Курьянов, ныне работающий в тренерском штабе «Локомотива», прокомментировал изменения в команде после своего ухода. По его мнению, «Авангард» превратился в кардинально новую команду.
– Там сменился тренерский штаб, изменилась система игры. Плюс добавились некоторые ребята: Маклауд, Ткачев выздоровел, Окулов пришел. Считаю, что у «Авангарда» прибавилось мастерства, – цитирует слова бывшего тренера «ястребов» Allhockey.ru.
Курьянов подчеркнул, что матч между «Локомотивом» и «Авангардом» обещает быть интересным. Он добавил, что ключом к победе станет умение минимизировать ошибки, избежание ненужных удалений и проявление готовности к самопожертвованию. Каждая игра, по словам экс-тренера, будет напоминать шахматную партию, где обе команды будут пытаться просчитывать действия соперника и находить новые решения.