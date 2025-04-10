Омск-Информ
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·Общество

За нарушение предусмотрены штрафы и возможная уголовная ответственность.

В Омской области напомнили водителям общественного транспорта о правовых последствиях за попытку высадить детей младше 16 лет, не оплативших проезд. Согласно информации Минтранса Омской области, за такое нарушение водители могут быть оштрафованы на сумму 5000 рублей, а должностные лица – на сумму от 20000 до 30000 рублей.

Помимо штрафов, подобные действия в определенных ситуациях могут привести к уголовной ответственности.

Граждан, ставших очевидцами неправомерных действий водителей, призывают сообщать о происшествиях в Ространснадзор.

·Общество

За нарушение предусмотрены штрафы и возможная уголовная ответственность.

В Омской области напомнили водителям общественного транспорта о правовых последствиях за попытку высадить детей младше 16 лет, не оплативших проезд. Согласно информации Минтранса Омской области, за такое нарушение водители могут быть оштрафованы на сумму 5000 рублей, а должностные лица – на сумму от 20000 до 30000 рублей.

Помимо штрафов, подобные действия в определенных ситуациях могут привести к уголовной ответственности.

Граждан, ставших очевидцами неправомерных действий водителей, призывают сообщать о происшествиях в Ространснадзор.