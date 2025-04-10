Омск-Информ
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·Общество

Пассажирам приходится ждать вылета в Астану 5 часов.

Сегодня, 10 апреля, в омском аэропорту пассажиры сталкиваются с длительными задержками рейсов. Например, вылет самолета в Астану отложен на пять часов – вместо первоначально намеченных 15:20 вылет теперь запланирован на 20:25.

Также на три с половиной часа перенесен рейс в Сургут: вместо 16:40 пассажиры смогут отправиться в путь только в 20:10. В настоящее время идет регистрация на этот рейс. 

В справочной службе аэропорта причины задержки не назвали.

·Общество

Пассажирам приходится ждать вылета в Астану 5 часов.

Сегодня, 10 апреля, в омском аэропорту пассажиры сталкиваются с длительными задержками рейсов. Например, вылет самолета в Астану отложен на пять часов – вместо первоначально намеченных 15:20 вылет теперь запланирован на 20:25.

Также на три с половиной часа перенесен рейс в Сургут: вместо 16:40 пассажиры смогут отправиться в путь только в 20:10. В настоящее время идет регистрация на этот рейс. 

В справочной службе аэропорта причины задержки не назвали.