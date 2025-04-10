Двукратный олимпийский чемпион считает соперников равными.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников дал расклад на пары 1/4 финала Кубка Гагарина. В паре «Локомотив» – «Авангард» шансы есть у обеих команд, считает эксперт.
– «Локомотив» по сезону выглядел здоровски, был настоящим локомотивом. Что касается «Авангарда», к концу «регулярки» Омск разыгрался. Еще и выздоровел Владимир Ткачев, один из двух сильнейших исполнителей нашего хоккея. Не в пользу ярославцев то, что в последнее время они много удаляются. Для них это не очень хорошо, учитывая, как сильны у «Авангарда» бригады большинства. Думаю, тут 50 на 50, – заявил Александр Кожевников.
1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартует в пятницу, 11 апреля. Первые матчи пройдут в парах «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) – «Авангард» (Омск). 12 апреля сыграют «Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань).