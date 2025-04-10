Подробности обвинения, выдвинутые против омича, не раскрываются.

Омские полицейские объявили в розыск 39-летнего Кирилла Насонова, который скрывается от суда. Мужчина не приходит на заседания по рассмотрению уголовного дела, статья, по которой он обвиняется, не называется.

Приметы омича: рост 175 см, на вид около 40 лет, худощавого телосложения, кожа смуглая, волосы темные короткие, на лице может быть щетина. Представляется недостоверными данными.

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, +7 913 609‑75‑19. Конфиденциальность гарантирована.