Водителей предупредили о временных ограничениях движения.

Сегодня, 10 апреля, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что 7 мая на нескольких улицах города будет введено ограничение движения для транспортных средств.

Эти меры связаны с проведением торжественного мероприятия, организованного омской полицией в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С 9:00 до 13:00 планируется перекрыть движение по улице Достоевского, на участках от улицы Победы до улицы Партизанской. Также с 8:00 до 13:00 предполагается запретить стоянку автомобилей в районе проведения мероприятий. Для объезда предлагается воспользоваться улицами Победы, Таубе и Партизанской.